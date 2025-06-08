Tennessee'de Uçak Düşmesi: Çok Sayıda Yaralı Var

Tennessee'de Uçak Düşmesi: Çok Sayıda Yaralı Var
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ABD'nin Tennessee eyaletinde, yaklaşık 16 ila 20 kişi ile birlikte tespit edilen bir uçağın düşmesi sonucu çok sayıda yaralı olduğu bildiriliyor. Yolcuların paraşütle atlamak üzere uçakta bulundukları belirtiliyor.

ABD'nin Tennessee eyaletinde içerisinde yaklaşık 16 ila 20 kişinin bulunduğu tahmin edilen uçağın düşmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

ABD'nin Tennessee eyaletinde yer alan Coffee County'de içerisinde yaklaşık 16 ila 20 kişinin bulunduğu tahmin edilen uçak düştü. Tennessee Otoyol Devriyesi, "İlk bilgiler uçakta 16-20 kişinin bulunduğunu gösteriyor. Bazıları hava yoluyla yakındaki hastanelere kaldırıldı" dedi.

Adı açıklanmayan bir yetkili, yolcuların paraşütle atlamak üzere uçakta bulunduğunu aktardı. Yerel kaynaklar, uçağın ağaçlara çarptığını ve acil iniş yaptığı sırada düştüğünü iddia etti. - TENNESSEE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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