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Tenceredeki kızgın yağa su döken adamın vücudu yandı

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Samsun'da kurban etini kızarmak için ısıttığı tenceredeki yağ alev alınca tencereye su döken yaşlı adam ölümden döndü. Kızgın yağın üzerine sıçraması sonucu yüzünden, elinden ve kollarından yanan adam hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da kurban etini kızarmak için ısıttığı tenceredeki yağ alev alınca tencereye su döken yaşlı adam yanarak hastanelik oldu.

TENCEREDEKİ YAĞ ALEV ALDI

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şaban Ş.evinde kurban etini kızartmak için mutfaktaki ocakta tencerede yağı ısıtırken, tenceredeki yağ alev aldı.

Tenceredeki kızgın yağa su dölünce yanarak hastanelik oldu

YÜZÜNDEN VE KOLLARINDAN YANDI

Tenceredeki yağın alev aldığını gören Şaban Ş., üzerine su dökmek isterken kızgın yağın üzerine sıçraması sonucu yüzünden, elinden ve kollarından yanarak hastanelik oldu. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık merkezine yatışı yapılan Şaban Ş. tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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