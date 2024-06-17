Tenceredeki kızgın yağa su döken adamın vücudu yandı

Samsun'da kurban etini kızarmak için ısıttığı tenceredeki yağ alev alınca tencereye su döken yaşlı adam yanarak hastanelik oldu.

TENCEREDEKİ YAĞ ALEV ALDI

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şaban Ş.evinde kurban etini kızartmak için mutfaktaki ocakta tencerede yağı ısıtırken, tenceredeki yağ alev aldı.

YÜZÜNDEN VE KOLLARINDAN YANDI

Tenceredeki yağın alev aldığını gören Şaban Ş., üzerine su dökmek isterken kızgın yağın üzerine sıçraması sonucu yüzünden, elinden ve kollarından yanarak hastanelik oldu. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık merkezine yatışı yapılan Şaban Ş. tedavi altına alındı.