Cam silerken 5. kattan düşerek ağır yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde temizlikçi D.T. (45), bir apartmanın son katındaki pencereden düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadına ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastanın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Olay, Hasan Efendi Mahallesi Münir Özkul Sokak üzerindeki bir apartmanda saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.T. (45) isimli kadın, 5 katlı bir apartmanın son katındaki daireye temizliğe geldi. Gün içerisindeki işlerini tamamlayan kadın son olarak cam silmek için pencereye çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybeden D.T., ile metrelerce yükseklikten beton zemine düştü. Kadının düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan kadına ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan D.T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Deterjan şişesi yerde kaldı

Kadının hastaneye kaldırılmasının ardından kadının yerde temizlik yaparken kullandığı deterjan kutusu ve terliği kaldı. Olay yeri inceleme ekipleri kadının düştüğü yerde gerekli incelemelerini yaparak normale döndü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
