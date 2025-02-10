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Temizlik yaparken fenalaşan genç adam hayatını kaybetti! Sebebi sonradan anlaşıldı
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Kocaeli'de kendi evinde temizlik yaparken fenalaşan Yener Uzun, fenalaştı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Uzun'un tuz ruhu ile çamaşır suyunu karıştırdığı, oluşan kimyasal tepkime nedeniyle zehirlendiği belirlendi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde evde temizlik yaparken fenalaşan Yener Uzun (46), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Olay, sabah saatlerinde Körfez ilçesine bağlı Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli olduktan sonra bir firmanın temizlik malzemeleri bölümünde çalışan Yener Uzun, kendi evinde temizlik yaparken fenalaştı. Uzun'un fenalaştığını gören ailesi, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Yener Uzun, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Uzun, burada kurtarılamadı. Uzun'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

TUZ RUHU İLE ÇAMAŞIR SUYUNU KARIŞTIRMIŞ

Uzun'un temizlik sırasında tuz ruhu ile çamaşır suyunu birbirine karıştırdığı, oluşan kimyasal tepkime nedeniyle zehirlendiği üzerinde durulurken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıA B:

İkisi karıştığı an alev alırdı çok enteresan

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Haber Yorumları48m4fvhbqy:

Temizlik imandandır.Allah rahmet eylesin.

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