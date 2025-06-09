Temizlik Yaparken 7. Kattan Düşen Bina Görevlisi Hayatını Kaybetti

Temizlik Yaparken 7. Kattan Düşen Bina Görevlisi Hayatını Kaybetti
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Temizlik Yaparken 7. Kattan Düşen Bina Görevlisi Hayatını Kaybetti
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Gaziantep'te temizlik yaparken dengesini kaybeden bina görevlisi Eylem Sefi (44), 7. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Temizlik yaparken 7. kattan düşen bina görevlisi hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te temizlik yaparken dengesini kaybederek 7. kattan düşen bina görevlisi hayatını kaybetti.

Olay, Şahinbey ilçesi İbni Sina Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir binada görevli olarak çalışan Eylem Sefi (44), 7. katta temizlik yaparken bir anda dengesini kaybederek aşağı düştü. Görevini düşünü fark edenlerin ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeni gelen sağlık ekiplerini incelemesinde Sefi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI - 3.Sayfa
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