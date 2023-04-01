Temel kazısında insan kemikleri çıkan okulun inşaatı durduruldu
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Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde bir okulun inşaat kazı çalışmalarında insan kemiklerine rastlandı. İnşaat kazı çalışmaları durdurulurken, kemiklerin kime ait olduğunun araştırılması için çalışma başlatıldı.
İpekyolu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan Hüsrevpaşa İlk ve Ortaokulu'nun anaokulu inşaatında kazı çalışmaları sırasında insan kemikleri ortaya çıktı.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Bunun üzerine okul yönetimi durumu emniyet ekiplerine bildirdi. İnsan kemiklerinin görüldüğü alanda Van İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
KİME AİT OLDUĞU TESPİT EDİLECEK
Bölgede inceleme başlatan ekipler, güvenlik şeridi çekerek alanı kapattı. İnşaat kazı çalışmaları durdurulurken, kemiklerin kime ait olduğunun araştırılması için çalışma başlatıldı.