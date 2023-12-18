TEM Otoyolu'nun yanı başındaki metro şantiyesinden alevler yükseldi

İstanbul TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde, yol kenarındaki ağaçlık alanda bulunan metro inşaatında yangın çıktı. Yangın, yolculardan biri tarafından kaydedildi.

Sultanbeyli, TEM Otoyolu üzerinde ağaçlık alanda bulunan metro inşaatı şantiyesinde yangın çıktı. Yangın, o anlarda TEM'den geçen biri tarafından kaydedildi.

METRO ŞANTİYESİNDE YANGIN ÇIKTI

TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde, yol kenarındaki ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangının, metro inşaatı şantiyesindeki işçilerin kaldığı konteynerlerde çıktığı öğrenildi.

Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.