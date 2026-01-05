Haberler

TEM Otoyolu'nda kamyonete çarpan otomobil bariyerlere çıktı: 2 yaralı

TEM Otoyolu'nda kamyonete çarpan otomobil bariyerlere çıktı: 2 yaralı
TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada, otomobil kamyonete çarparak hurdaya döndü. 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili incelemeler devam ediyor.

TEM Otoyolu Esenler mevkiinde kamyonete çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.40 sıralarında TEM Otoyolu Esenler istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kadıköy yönüne giden 34 JG 0801 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak aynı yöne giden 34 CJS 561 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrularak bariyerlerin üstüne çıkarak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ve yanındaki bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptıkları kontrolün ardından kazaya karışan araçlar çekici ile çekildi. Bir süre kontrollü şekilde sağlanan trafik, araçların çekilmesiyle tamamen açıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
