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TEM'de halı yüklü tır ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

TEM'de halı yüklü tır ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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TEM Otoyolu'nun Büyük Melen mevkisinde halı yüklü tır ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul yönünde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

TEM Otoyolu'nun Büyük Melen mevkisinde halı yüklü tır ile otomobilin çarpışarak refüje savrulduğu kazada 6 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, olay yeri havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinde seyreden Nezir B. idaresindeki 31 ACL 26 plakalı halı yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde ilerleyen İrfan M. hakimiyetindeki 58 DG 168 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle bariyerleri yıkan iki araç refüje savruldu. Kazada refüje çıkan tır devrilirken, otomobil ise adeta hurdaya döndü. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada tır sürücüsü Nezir B. ile İrfan M. ve otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce ve Sakarya'nın Hendek ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bölgede oluşan trafik yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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