Haberler

TEM Otoyolu’nda tehlikeli yolculuk: 2 kişi elektrikli skuterla kilometrelerce ilerledi

TEM Otoyolu’nda tehlikeli yolculuk: 2 kişi elektrikli skuterla kilometrelerce ilerledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul’da 2 kişi, elektrikli scooter ile TEM Otoyolu’na çıkarak kilometrelerce yol kat etti.

İstanbul'da 2 kişi, elektrikli scooter ile TEM Otoyolu'na çıkarak kilometrelerce yol kat etti. Sultangazi istikametine ilerleyen sürücülerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz pazar günü saat 19.00 sıralarında TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki elektrikli scooterla TEM Otoyolu'na çıktı. Çıkmamaları gereken otoyolda Sultangazi istikametine doğru ilerleyen sürücüler, yoğun ve hızlı akan araç trafiğinde kilometrelerce yol kat etti.

İki scooter sürücüsü, hem kendi can güvenliklerini hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. Zaman zaman hızla seyreden araçların arasında ilerleyen sürücülerin kilometrelerce süren tehlikeli yolculuğu, aynı istikamette seyreden bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Antalya ve Adana’da alevlerle büyük mücadele! Evler tahliye edildi, elektrikler kesildi

İki şehirde alarm! Yüzlerce kişi kaçıyor, elektrikler bile kesildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı yayında ipler koptu! Ersan Şen ile Gürsel Tekin birbirine girdi

Canlı yayında birbirine girdiler! Bir anda ayağa fırladı
Galatasaray'ın Sporting maçı kadrosu belli oldu! Osimhen yok

Osimhen yok! İşte Galatasaray’ın Sporting maçı kamp kadrosu

Adliye çıkışı silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

Adliye çıkışı kan aktı! Kimliği belirsiz kişiler kurşun yağdırdı
Yemen’de hükümet güçleri, Husiler’e karşı saldırı başlattı

Yemen’de hükümet güçleri, Husiler’e karşı saldırı başlattı
“Kara Haydar” gözaltına alındı, fenomen eşinden apar topar hamle geldi

“Kara Haydar”ı polis aldı, fenomen eşinden apar topar hamle geldi
Fenerbahçe'nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor

Fener taraftarını delirten haber
Melissa Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı

Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı