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TEM Otoyolu'nda Taş Tozu Yüklü Tırda Yangın Çıktı

TEM Otoyolu'nda Taş Tozu Yüklü Tırda Yangın Çıktı
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Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda taşıma yapan taş tozu yüklü tırın balata kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde taş tozu yüklü tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Otoyolun İstanbul istikameti Kartepe Uzunbey mevkisinde R.U. idaresindeki 41 N 0070 plakalı taş tozu yüklü damperli tır, balata kısmından yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, aracını durduktan sonra kupayı dorseden ayırdı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Trafik akışı ise kontrollü olarak sağlandı. R.U'nun Bilecik'ten yüklenen taş tozunu Gebze'ye götürdüğü öğrenildi.

Yangın nedeniyle araçta maddi hasar oluştu. - KOCAELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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