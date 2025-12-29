Haberler

TEM Otoyolu'nda araç alev aldı, sürücü son anda kurtuldu

Güncelleme:
Bağcılar İstoç mevkiinde seyir halindeyken ön kısmında dumanlar yükselen panelvan araç, sürücüsü tarafından güvenli bir şekilde durdurulduktan sonra alev aldı. Yangına itfaiye müdahale etti.

TEM Otoyolu Bağcılar İstoç mevkiinde sabah saatlerinde seyir halindeki bir panelvan araç henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alırken sürücü, yanan araçtan son anda kurtuldu.

Olay, sabah saatlerinde TEM Otoyolu'nun Bağcılar İstoç geçişinde meydana geldi. Murat Ergün yönetimindeki 34 DY 7253 plakalı panelvan araç, seyir halindeyken ön kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü Ergün, aracı hemen emniyet şeridinde güvenli bir şekilde durdurdu. Sürücünün aracı terk etmesinin ardından, panelvan alevler içinde kaldı. Çevredeki diğer araç sürücüleri, yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi yapmaya çalışırken, aracın ön kısmı kısa sürede tamamen yandı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yanan araca kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve tamamen söndürdü.

Sürücü Murat Ergün aracında dumanları gördüğü an aracını yol kenarında durdurduğunu belirterek "Aracımda seyir halindeyken bir anda ön kaputta dumanlar gördüm. Kaputu açtığımda kıvılcım oldu ve araç bir anda yandı. Ben yaralanmadım, iyiyim. Ama aracımda büyük hasar oluştu" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

