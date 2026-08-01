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TEM Otoyolu’nda minibüs alev alev yandı

TEM Otoyolu’nda minibüs alev alev yandı
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TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde seyir halindeki minibüs alev alev yandı.

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde seyir halindeki minibüs alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, alev topuna dönen minibüs, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, TEM Otoyolu'nun İzmit geçişi Alikahya Fatih Mahallesi mevkisi İstanbul istikametinde meydana geldi. Minibüste çıkan yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede aracı saran alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında minibüs kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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