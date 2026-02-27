Haberler

Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce TEM otoyolu çıkışında meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarptı ve ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

TEM Otoyolu Düzce kesiminde otomobilin bariyerlere çarptığı kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, TEM otoyolu Düzce gişeleri çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.Ş. idaresindeki 81 ACL 286 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor

Trump, müzakere köprüsünü tamamen yıkmak üzere! Açık açık söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

İşte Samsunspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibi
Galatasaray'ın Liverpool ile eşleştiğini görünce canlı yayında orucunu bozdu

Ekranda gördüğüne şaşırıp canlı yayında orucunu bozdu
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

Eşinden tek celsede boşanan ünlü şovmenden itiraf gibi sözler
Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar

Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar
Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

İşte Samsunspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibi
Sular altında kalmıştı! İşte Yeni Antalya-Konya Karayolu'nun son hali

Dronla görüntülendi! İşte gündem olan otoyolun son hali
Meriç Nehri taştı, çuvalını kapan tarlada sazan topladı

Krizi fırsata çevirdiler! Çuvalını kapan tarladan topladı