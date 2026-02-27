Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

TEM Otoyolu Düzce kesiminde otomobilin bariyerlere çarptığı kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, TEM otoyolu Düzce gişeleri çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.Ş. idaresindeki 81 ACL 286 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı