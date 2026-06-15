TEM Otoyolu'nda kamyon cipi önüne katıp sürükledi: 2 yaralı

TEM Otoyolu Bolu geçişinde kamyonun önünde seyreden cipe çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişi Yeniçağa ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Eyüp C.K. idaresindeki 58 NK 399 plakalı kamyon, önünde ilerleyen D.Y. idaresindeki 06 BAS 676 plakalı cipe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyon, cipi önüne katarak bir süre sürükledi. Feci kazada cip içerisinde bulunan sürücü ve yolcu yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Orta şeritte meydana gelen kaza sebebiyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı