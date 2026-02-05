Haberler

TEM'deki dinlenme tesisinde korkutan yangın

Bolu'da TEM Otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde gece saatlerinde elektrik kaynaklı yangın çıkmış, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürmüştür.

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişindeki bir dinlenme tesisinde bulunan işletmede elektrik kaynaklı çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, TEM Otoyolu'nun Dörtdivan mevkiinde bulunan bir dinlenme tesisinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dinlenme tesisinde faaliyet gösteren bir işletmenin çatısında, elektrik kaynaklı yangın meydana geldi. Çatıdan yükselen dumanları fark eden işletme personeli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından soğutma çalışmaları yapılırken, dinlenme tesisinde güvenlik önlemleri alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
