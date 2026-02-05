TEM'deki dinlenme tesisinde korkutan yangın

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişindeki bir dinlenme tesisinde bulunan işletmede elektrik kaynaklı çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, TEM Otoyolu'nun Dörtdivan mevkiinde bulunan bir dinlenme tesisinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dinlenme tesisinde faaliyet gösteren bir işletmenin çatısında, elektrik kaynaklı yangın meydana geldi. Çatıdan yükselen dumanları fark eden işletme personeli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından soğutma çalışmaları yapılırken, dinlenme tesisinde güvenlik önlemleri alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU