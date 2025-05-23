TEM Otoyolu'nda 4 Tırın Karıştığı Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

TEM Otoyolu'nda 4 Tırın Karıştığı Zincirleme Kaza: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 tır birbirine çarptı, 2 kişi yaralandı. Olay, yolun trafiğe kapanmasına ve uzun araç kuyruklarına neden oldu.

TEM Otoyolu'nda 4 tırın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı

BOLU - TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde meydana 4 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Bir tırın dorsesinden düşen konteyner yolun orta şeridini trafiğe kapatırken, tek şeritten ulaşımın sağlandığı bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde, Musluklar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, David P. idaresindeki BM 928 MB plakalı tır arıza yaparak emniyet şeridinde durdu. Bu sırada Mehmet K. yönetimindeki 51 ACR 259 plakalı tırın dorsesinde yüklü olan konteyner, arıza yapan tıra takılarak yola devrildi. Yola devrilen konteynere çarpmamak için 99 JG 902 plakalı tırın sürücüsü ani fren yaptı. Arkadan gelen Mehmet D. idaresindeki 80 FV 540 plakalı tır ise duramayarak ani fren yapan tıra çarptı. Zincirleme kazada tır sürücüsü Mehmet D. ile aynı araçta bulunan Ahmet D. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Ankara yönünde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - 3.Sayfa
Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna devam kararı

Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için karar
Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Tekrar aday olma derdim yok' sözlerine itiraz

Bahçeli'den Erdoğan'ın o sözlerine itiraz: Yolundan cayma hakkı yok
Yenidoğan çetesi fezlekesinde dikkat çeken ayrıntı! Savcıya suikast planlamışlar

Yenidoğan çetesi fezlekesinde kan donduran detay!
Herkes ekran başına! Milli yıldızlarımızın final maçı şifresiz kanalda

Milli yıldızlarımızın final maçı şifresiz kanalda
Yönetimin tek bir dileği var! Mourinho Ali Koç'a kararını iletti

Mourinho Ali Koç'a son kararını iletti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aile boyu dolandırıcılık iddiası! Balya balya paraları TikTok'ta sergilediler

Aile boyu dolandırıcılık! Balya balya paraları TikTok'ta sergilediler
Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti

Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti
ABD, 200 yıldır kullanılan parayı tedavülden kaldırıyor

Darphane devrede! 200 yıllık para tedavülden kalkıyor
DEM Partili Hatimoğulları şart koştu: Demokratik topluma giden yol buradan geçer

Hatimoğulları'ndan gündem yaratacak çıkış: Bir an önce lağvedilsin
Sıcak havadan bunalan Mauro Icardi ve China Suarez, havuzda aşka geldi

Sıcak havadan bunaldılar! Havuzda aşka geldiler
Prens William, Kate'e yönelik iltifata küstahça bir cevap verdi

Prens William, Kate'e yönelik iltifata küstahça bir cevap verdi
Eyüpspor maçında taraftara hareket çeken En-Nesyri, takımdan ayrılıyor

Son maçta taraftara hareket çekmişti! Kararını verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.