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TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde zincirleme kaza! Yaralılar var

3. Sayfa Haberleri

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde zincirleme kaza meydana geldi. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenilirken otoyolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Tem Otoyolu İstanbul istikameti Çenedere Viyadüğü'nde zincirleme kaza meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar ile olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.

Kaza yerinden ilk kareler:

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde zincirleme kaza

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde zincirleme kaza

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde zincirleme kaza

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde zincirleme kaza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

TEM Otoyolu İstanbul Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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