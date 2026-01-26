Haberler

Lüks araç seyir hakindeyken alev topuna döndü

Esenyurt mevkiinde seyir halinde olan BMW marka bir aracın motor kısmında başlayan yangın, dakikalar içinde aracı kül etti. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, o anlar kameraya yansıdı.

TEM Hadımköy Bağlantı Yolu Esenyurt mevkiinde, BMW marka bir aracın motor kısmında başlayan yangın, dakikalar içinde aracı küle çevirdi. Alev topuna dönen araç ise itfaiye ekiplerince söndürülürken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, 15.30 sıralarında TEM Hadımköy Bağlantı Yolu Esenyurt mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan BMW marka bir aracın motor kısmında aniden yangın çıktı. Kısa sürede araç alev topuna dönerken, çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, araç ise küle döndü.

Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
