TEM'de silah kaçakçılığı operasyonu: 60 tabanca ele geçirildi

Kocaeli TEM Otoyolu'nda durdurulan araçta yapılan operasyonda 60 tabanca ile çok sayıda silah parçası ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesi ve takibi" kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu önemli operasyona imza atıldı. Kartepe ilçesi TEM Otoyolu'nda yüklü miktarda silah taşıdığı değerlendirilen bir araca yönelik teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda, araçta yapılan aramada gizlenmiş halde 60 tabanca, 60 silah kutusu, 120 şarjör, 120 harbi ve 120 kabza aparatı ele geçirildi. Ayrıca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin Amerikan dolarına el konuldu.

Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla bağlantılı diğer şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
