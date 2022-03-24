TEM'de 4 kilo 700 gram esrar ele geçirildi: 1 gözaltı

Bolu Tem Otoyolu'nda narkotik köpeği Sezar'la yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 700 gram esrarla yakalanan 1 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırlarına girdiğini tespit ettiği aracı TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu.

Narkotik köpeği Sezar'la araçta yapılan aramalarda çeşitli yerlere gizlenmiş halde 7 parça halinde 4 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında araçta bulunan M.D. (41) gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BOLU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa