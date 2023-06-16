Televizyon programında kayıp kızını arayan baba intihar etti

İstanbul'da bir televizyon programında kayıp kızını arayan baba evinde silahla intihar etti. Kızından haber alamayan baba Çagana'nın bugün intihar ettiği öğrenildi. Arnavutköy Merkez Mahallesi Zülal Sokak'ta bulunan bir evde silah sesi duyulması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaybolan 21 yaşındaki genç kız hala aranıyor.

Televizyon programında günlerdir kayıp kızını arayan baba intihar etti

İSTANBUL - İstanbul'da bir televizyon programında günlerdir kayıp kızını arayan baba evinde silahla intihar etti.

Esenler ilçesinde kaybolan ve kendisinden yaklaşık 30 gündür haber alınamayan 21 yaşındaki Rukiye Çagana'nın babası Mehmet Hanefi Çagana için bir televizyon programına katıldı. Kızından haber alamayan baba Çagana'nın bugün intihar ettiği öğrenildi. Arnavutköy Merkez Mahallesi Zülal Sokak'ta bulunan bir evde silah sesi duyulması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken kimlik tespiti yapan polis ekipleri ise şahsın Mehmet Hanefi Çagana olduğunu aktardı.

Alınan bilgiye göre ise Mehmet Hanefi Çagana isimli şahsın 5. kattaki ikametinde eşiyle otururken kafasına silah ile bir el ateş ederek intihar ettiği öğrenildi. Öte yandan konuya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürerken kaybolan 21 yaşındaki genç kız hala aranıyor.