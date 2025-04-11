Televizyon Kanalı İle İlgili Şantaj İddiası: Ağırel ve Soykan Serbest Bırakıldı

Murat Ağırel ve Timur Soykan, bir televizyon kanalının devri ve satın alınması olayında bazı kişilere şantaj yaptıkları iddiasıyla haklarında yürütülen soruşturma kapsamında çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. - İSTANBUL