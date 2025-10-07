Haberler

Tel Çit Çalışması Sırasında Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Adıyaman'ın Besni ilçesinde tel çit çekme işi sırasında dengesini kaybederek düşen 43 yaşındaki işçi Muhittin Demirler, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde tel çit çalışması sırasında dengesini kaybederek düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Sarıyaprak Köyü'nde bir arazide tel çit çekme işi yapan Muhittin Demirler (43), dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Demirler'i gören arkadaşları hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Demirler, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
