Tekzip Metni

Tekzip Metni
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Tekzip Metni

19.05.2025 tarihinde yayımlanan "Türk tekstil devi resmen iflas etti! Dosyası 3 yılda kapatıldı" başlıklı haberler üzerine, müvekkil şirketimiz B.Z.D. TEKSTİL İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile haberde adı geçen BOZDAMLAR TEKSTİL VE KONFEKSİYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arasında bir bağlantı olduğu yönünde kamuoyunda ve ticaret çevrelerinde yanıltıcı bir algı oluştuğu gözlemlenmiştir. Bu algının oluşmasında haber sitenizde paylaşılan haberin videosunda müvekkil firma olan B.Z.D. TEKSTİL İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin fabrikasının İnternet sitesinde bulunan resimler şirketin galeri kısmında yer alan İnternet sitesinden alınması ve hakkımızda kısmında bulunan ifadelerin aynen kullanılması etki göstermiştir.

Bu çerçevede kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki hususların açıklanması zaruridir:

Müvekkil şirket B.Z.D. TEKSTİL İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 07.06.2010 tarihinde kurulmuştur. Merkez ve faaliyet adresi olarak Fevzi Çakmak Mahallesi Hüdai Caddesi No:45 Karatay/KONYA adresinde aktif statüde olup faaliyetlerine aralıksız olarak devam etmektedir.

Habere konu olan BOZDAMLAR TEKSTİL VE KONFEKSİYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ise, 09.02.1996 tarihinde kurulmuştur. Şirket terkin edilmiş, yani ticaret sicilinden silinmiştir.

İki şirketin isimlerinde benzerlik bulunmasına rağmen, aralarında herhangi bir hukuki, ticari, mali, organizasyonel veya ortaklık ilişkisi bulunmamaktadır. Bu benzerliğin kamuoyunda yanlış anlaşılmalara neden olması, müvekkil şirketimizin ticari itibarına zarar vermektedir. Müvekkil şirket yüzlerce çalışana istihdam sağlayan, üretim kapasitesiyle bölgesinde istikrarlı şekilde faaliyet gösteren bir kuruluştur. Şirketin iflas, tasfiye, konkordato ya da benzeri herhangi bir hukuki süreci bulunmamaktadır.

Bu vesileyle, kamuoyunun yanıltıcı haber ve söylentilere itibar etmemesini, müvekkil şirketimizin faaliyetlerine tüm yasal yükümlülükleri çerçevesinde kesintisiz devam ettiğini ve oluşan zararlarla ilgili yasal yollara başvuru hakkımızın saklı olduğunu kamuoyuna saygıyla bildiririz.

İHTAR EDEN VEKİLİ

Av. Orkun DÜLGER

Kaynak: Bültenler / Muhammed Furkan Güneş - 3.Sayfa
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