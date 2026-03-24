Haberler

ABD'nin Teksas eyaletindeki petrol rafinerisinde patlama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Port Arthur'daki Valero petrol rafinerisinde gerçekleşen patlamanın ardından yangın çıktı. Olayda can kaybı ya da yaralanma bildirilmediği belirtiliyor.

ABD'nin Teksas eyaletindeki Port Arthur şehrinde bulunan Valero petrol rafinerisinde henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi ve yangın çıktı.

ABD'nin Teksas eyaletindeki Port Arthur şehrinde korku dolu anlar yaşandı. Valero petrol rafinerisinde henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından tesiste yangın çıktığı belirtilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Port Arthur İtfaiye Departmanı Sözcüsü Antonio Mitchell, tesiste bir kaza yaşandığını doğrulayarak, henüz çok fazla detaya sahip olmadıklarını açıkladı. Şerif Zena Stephens ise, henüz bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmediğini ve patlamanın endüstriyel bir ısıtıcıdan kaynaklandığının tahmin edildiğini söyledi. Tesisin batısındaki bölgelerde yaşayan sakinlere evlerinde kalma uyarısı yapıldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEXAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 şüpheli tutuklandı

Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Almanya'da tarihi zafer: Hristiyanların kalesine Elbistanlı belediye başkanı

Tarihi zafer! Hristiyanların kalesine Elbistanlı belediye başkanı
Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak

Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında tutuklama talebi

Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan'la ilgili yeni gelişme
''Biz Allah yolundan giden Müslümanız'' diyen Tarık Biberovic idolünü açıkladı

''Biz Allah yolundan giden Müslümanız'' dedi, idolünü açıkladı
Almanya'da tarihi zafer: Hristiyanların kalesine Elbistanlı belediye başkanı

Tarihi zafer! Hristiyanların kalesine Elbistanlı belediye başkanı
Erol Köse'nin ardından demediğini bırakmadılar

Erol Köse'nin ölümünden sonra demediğini bırakmadılar
Trump: Mücteba Hamaney'in ölmesini istemem, İran'la biz de anlaşmak istiyoruz

Trump'tan beklenmedik bir çıkış daha! Oğul Hamaney'e mesajı bomba