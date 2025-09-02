TEKNOFEST 2025'te Savaşan İHA Yarışmaları Devam Ediyor

TEKNOFEST 2025 çerçevesinde Gökçeada'da düzenlenen 'Savaşan İHA Yarışmaları' tüm hızıyla devam ederken, etkinliğin güvenliği Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sağlanıyor.

Gökçeada'da ilk kez düzenlenen Savaşan İHA Yarışları, TEKNOFEST 2025'in en ilgi çekici ayaklarından biri oldu. Yüzlerce genç mühendis adayı gökyüzünde hünerlerini sergilerken, binlerce vatandaş bu mücadeleye tanıklık ediyor. Festival alanında görev yapan polisler sayesinde bu coşku huzur ve güven içinde yaşanıyor. Festival alanında 7/24 görev yapan emniyet mensupları, hem vatandaşların güvenliğini sağlıyor hem de kurulan stantla katılımcıları emniyetin çalışmaları hakkında bilgilendiriyor.

Çanakkale Emniyeti Festival Alanında

Festival alanında oluşturulan Çanakkale Emniyet Müdürlüğü standı, katılımcılar tarafından büyük ilgi görüyor. Burada özellikle uyuşturucu ile mücadelede 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi, KADES uygulaması, siber güvenlik önlemleri, trafikte bilinçli sürücülükkonularında vatandaşlara bilgilendirme yapıldı. - ÇANAKKALE