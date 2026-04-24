Tekne kavgasında ölen Arda Deniz Onat'ın davasında tutuklu sanıklar serbest bırakıldı

Muğla'nın Bozburun açıklarında teknede çıkan kavgada hayatını kaybeden Arda Deniz Onat'ın (22) ölümüne ilişkin davada tutuklu yargılanan 3 sanık adli kontrolle serbest bırakıldı.

Marmaris'te 20 Temmuz 2025'te Bozburun açıklarında bir teknede çıkan kavgada hayatını kaybeden Arda Deniz Onat'ın ölümüne ilişkin davanın üçüncü duruşması Marmaris Adliyesi 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkeme öncesi Bozburunlular toplanarak 'adalet istiyoruz' çağrısı yaptı. SEGBİS ile tutuklu bulundukları cezaevinden duruşmaya bağlanan 3 sanık hakkında yargılama sonunda adli kontrol şartıyla tahliye karar verildi. Hayatını kaybeden Onat'ın ailesi adliyede sinir krizi geçirerek karara itiraz etti.

Arda Deniz Onat'ın babası Kenan Onat'ın avukatı Anıl Aba yargı sürecinin devam ettiğini adli tıp raporunun sonucunda davanın ağır cezaya taşınması gerektiğini beklediklerini ifade ederek karara itiraz edeceklerini belirtti.

Duruşma haziran ayına ertelendi. - MUĞLA

'Silahlara merakım yok' diyen Mustafa Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı

Eski valinin oğlu şimdi yandı! Ortaya çıkan karelere bakın
Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo

Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
Polis memurunun dikkati hayat kurtardı

Polisin dikkati hayat kurtardı
Kız kaçırma kavgası cinayetle bitti

Kız kaçırma kavgası cinayetle bitti
Kainat Güzeli kaynanası tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü

Kainat Güzeli öldürüldü! Kaynanası kurşun yağmuruna tuttu
Diş ağrısı şikayetiyle gitti, 25 dişinden oldu

Diş ağrısıyla gitti, ağzında diş kalmadı
Polis memurunun dikkati hayat kurtardı

Polisin dikkati hayat kurtardı
Kainat güzeli cinayetinde kan donduran detay: Eşi, bebeği için cesetle aynı evde kaldı

Kainat Güzeli cinayetinde korkunç detay! Bebeği için cesediyle...
Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi için sürpriz karar

Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi için sürpriz karar