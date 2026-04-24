Tekne kavgasında ölen Arda Deniz Onat'ın davasında tutuklu sanıklar serbest bırakıldı

Muğla'nın Bozburun açıklarında teknede çıkan kavgada hayatını kaybeden Arda Deniz Onat'ın (22) ölümüne ilişkin davada tutuklu yargılanan 3 sanık adli kontrolle serbest bırakıldı.

Marmaris'te 20 Temmuz 2025'te Bozburun açıklarında bir teknede çıkan kavgada hayatını kaybeden Arda Deniz Onat'ın ölümüne ilişkin davanın üçüncü duruşması Marmaris Adliyesi 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkeme öncesi Bozburunlular toplanarak 'adalet istiyoruz' çağrısı yaptı. SEGBİS ile tutuklu bulundukları cezaevinden duruşmaya bağlanan 3 sanık hakkında yargılama sonunda adli kontrol şartıyla tahliye karar verildi. Hayatını kaybeden Onat'ın ailesi adliyede sinir krizi geçirerek karara itiraz etti.

Arda Deniz Onat'ın babası Kenan Onat'ın avukatı Anıl Aba yargı sürecinin devam ettiğini adli tıp raporunun sonucunda davanın ağır cezaya taşınması gerektiğini beklediklerini ifade ederek karara itiraz edeceklerini belirtti.

Duruşma haziran ayına ertelendi. - MUĞLA

