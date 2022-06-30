Tekne ile yurt dışına kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

İzmir'in Menderes ilçesinde deniz yolu ile yurt dışına kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi, kaçmaya çalıştıkları teknede yakalanarak gözaltına alındı. FETÖ şüphelileriyle birlikte yakalanan ve organizatör olduğu tespit edilen 2 şüphelinin adli işlemleri devam ediyor.

İzmir il Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, bir grup FETÖ terör örgütü üyesinin Menderes ilçesi Gümüldür Mahallesi'nde bulunan Azmak Koyu mevkiinden deniz yolu ile yurt dışına kaçacakları bilgisi üzerine harekete geçti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları doğrultusunda operasyon düzenleyen İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, MİT Bölge Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Gümüldür açıklarında 'Kardelen' isimli tekne ile kaçmaya çalıştıkları esnada "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan aranan eski Doç. Dr. S.A. ve eski öğretmen M.G. isimli şüpheliler ile olayın organizatörü olduğu tespit edilen H.K. ve B.K. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü belirtildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa