Erzurum'da iki araç çarpıştı: 6 yaralı

Erzurum'un Tekman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tekman - Hınıs karayolu Şehit Piyade Çavuş Muhammet Binici Devlet Hastanesi kavşağında meydana gelen trafik kazasında Serkan Sayan yönetimindeki 06 BRY 614 plakalı otomobil ile Yusuf Kanmaz yönetimindeki 25 LH 550 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada her iki otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerince Şehit Piyade Çavuş Muhammet Binici Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Kaza sonrası her iki otomobilde kullanılamaz hale geldi. - ERZURUM

