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Tekman'da otomobil takla attı, yaralılar ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

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Erzurum'un Tekman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ikisi ağır 8 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar ambulans helikopter ve kara ambulansı ile Erzurum'a kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tekman'da otomobil takla attı, yaralılar ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

Kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı

ERZURUM - Erzurum'un Tekman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ikisi ağır 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, hacdan dönen akrabalarını karşıladıktan sonra evlerine dönen aile Erzurum - Tekman karayolu Hürriyet Mahallesi yatılı bölge okulu yakınlarında sürücüsünün aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yola devrildi. Kaza sonrası yaralılar bölgeye gelen 112 helikopter ve kara ambulansı ile Erzurum'a kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma hastanesindeki tedavilerine devam ediliyor.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Helikopter Erzurum trafik Tekman 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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