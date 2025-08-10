Tekman'da Boğulma Olayı: Genç Kız Hayatını Kaybetti

Erzurum'un Tekman ilçesinde serinlemek için suya giren genç kız boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ailesi ile beraber Tekman Işıklar mahallesinden geçen Aras nehri kenarında piknik yaparken suya kapılan Aylin Sarıkan'ın cesedi çevrede bulunan vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

Anne ve kuzenleri ile beraber gittikleri piknik alanı genç Aylin'e mezar oldu. Serinlemek için girdiği suya kapılan kuzeni için suya atlayan Aylin kendi canından olurken, yurt dışında ilçeye gelen ve aynı bölgede piknik yapan genç arkadaşlar tarafından Aylin'in kuzeni ve annesi son anda kurtarıldı. Ancak Aylin onlar kadar şanslı değildi. Yoğun aramalar sonucu su içinde bulunan yosunlar arasında genç kızın cesedi bulundu.

Tekman Belediyesi personellerinden Ercan Bingöl'ün suya dalarak genç kızın cansız bedenini çıkardı.

Cumhuriyet savcılığı tarafında yapılan tahkikat sonucu genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Erzurum'a gönderildi ve akabinde aile mezarlığında toprağa verildi. - ERZURUM