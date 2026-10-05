Tekirdağ Süleymanpaşa'da enerji nakil hattı değişimi için yol çift yönlü kapatıldı

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yüksek enerji nakil hatlarının değişimi öncesinde Muratlı-Süleymanpaşa yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Yolun polis ekiplerince aniden kapatılması çevredeki vatandaşlarda kısa süreli şaşkınlığa neden olurken, bazı vatandaşlar bölgede bir operasyon yapıldığını düşündü. Gerçek ise enerji nakil tellerinin kontrollü şekilde kesilerek yola düşürülmesiyle ortaya çıktı.

Muratlı Caddesi üzerinden geçen yüksek enerji nakil hatlarının değişimi kapsamında çalışma başlatıldı. Çalışma öncesinde, tellerin kesilmesi sırasında araçların üzerine düşerek tehlike oluşturmaması amacıyla Muratlı-Süleymanpaşa yolu kısa süreliğine çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, yol araç geçişine tamamen kapatıldı.

Kontrollü şekilde kesilen teller yola düştü

Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından yüksek enerji nakil hatları kontrollü şekilde kesildi. Kesilen teller yol üzerine düşerken, ekipler tarafından kısa sürede müdahale edilerek teller kesilerek kaldırıldı.

Bu sırada yolun kapalı olması nedeniyle herhangi bir aracın tellerin altından geçmesi veya tellerin araçların üzerine düşmesi engellendi.

Çalışma sonrası yol yeniden açıldı

Enerji nakil tellerine yönelik işlemlerin tamamlanmasının ardından ekipler yoldaki çalışmaları sonlandırdı. Yol yeniden çift yönlü olarak araç trafiğine açılırken, ulaşım normale döndü.

Bölgede yaşanan hareketlilik nedeniyle kısa süreli şaşkınlık yaşayan vatandaşlar ise yolun neden kapatıldığını çalışmaların başlamasıyla anladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı