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Tekirdağ Süleymanpaşa'da çıkan yangında çekme karavan kullanılamaz hale geldi

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Tekirdağ Süleymanpaşa'da çıkan yangında çekme karavan kullanılamaz hale geldi
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'ndeki Barış Kamping'de gece saatlerinde çekme karavanda yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında karavan kullanılamaz hale gelirken can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, nedeni araştırılıyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çekme karavan, gece yarısı çıkan yangında alev alev yandı. Alevlerin geceyi adeta gündüze çevirdiği yangında karavan kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde denize sıfır alanda bulunan Barış Kamping mevkiinde bulunan karavanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Karavandan yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında karavan tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmaması rahat bir nefes aldırdı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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