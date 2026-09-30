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Tekirdağ Şarköy'de kontrolden çıkan otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı

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Tekirdağ Şarköy'de kontrolden çıkan otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki Uçmakdere Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobil takla attı, araçta sıkışan 2 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Uçmakdere Mahallesi'nde meydana geldi. 34 DK 9162 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazanın ardından 2 kişi otomobil içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçta sıkışan yaralılar çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan sürücü ile yolcu, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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