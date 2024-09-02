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Tekirdağ Saray'da Trafik Denetimleri Devam Ediyor

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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde trafik denetimleri aralıksız devam ederken, sürücüler trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tekirdağ Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kavşaklarda ve şehir merkezinde dronla emniyet kemeri, kırmızı ışık ihlali ve cep telefonu kullanımı denetimi gerçekleştirdi. 20 sürücüye idari işlem uygulandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçende trafik denetimlerini aralıksız devam ederken, trafik kurallarına uymaları konusunda sürücüler uyarıldı.

Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ile Tekirdağ Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kazaların önlenmesi, can ve mal kaybının önüne geçilmesi, halkın güvenli ve huzurlu bir şekilde seyahat edebilmeleri amacıyla kavşaklarda ve şehir merkezinde dronla emniyet kemeri, kırmızı ışık ihlali ve cep telefonu kullanımı ile ilgili denetim gerçekleştirdi.

Havadan ve karadan yapılan denetimlerde 20 sürücüye idari işlem gerçekleştirilirken, ekipler vatandaşları bu cezalarla karşılaşmamaları için trafik kuralların uymaya davet ettiler. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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