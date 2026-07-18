Drone havalandı, Tekirdağ polisi sahili abluka altına aldı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaz sezonunda sahil kesimlerinde artan yoğunluk nedeniyle Süleymanpaşa ilçesindeki Değirmenaltı Kumsalı ve sahil bandında geniş kapsamlı huzur uygulaması gerçekleştirdi. Denizden, havadan ve karadan yürütülen denetimlerde 800 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken, sahil boyunca güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

Akşam saatlerinde başlayan uygulamaya Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ile Emniyet Drone ekipleri katıldı. Sahil hattı drone ile anbean takip edilirken, ekipler yürüyüş yolları, kumsal, park alanları ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu noktalarda kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Uygulamada yaklaşık 800 kişinin kimlik kontrolü ve GBT sorgusu yapılırken,1 kişinin bakaya olduğu tespit edildi. Polis ekipleri çevreyi rahatsız eden davranışlar, kamu düzenini bozabilecek olaylar ve muhtemel asayiş suçlarına karşı kontrollerini titizlikle sürdürdü. Denetimler boyunca herhangi bir olumsuzluğa izin verilmezken, vatandaşlar uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Gürültü yapanlara 1 bin 764 lira, yetkili makamların kararlarına aykırı hareket edenlere ise 3 bin 705 lira idari para cezası uygulanacağı hatırlatıldı.

Ticari işletmelerden kaynaklanan çevresel gürültü ihlallerinde ceza miktarının ihlalin niteliğine göre 38 bin 246 liradan 191 bin 867 liraya kadar çıkabileceği belirtilirken, çevreye çöp ve sigara izmariti atanlara 564 lira idari para cezası uygulanacağı bilgisi paylaşıldı. Hafriyat ve inşaat atıklarının çevreye bırakılması halinde ise ihlalin durumuna göre 115 bin lirayı aşan idari yaptırımların uygulanabileceği ifade edildi.

"Sessizlik huzurdur", "Ortak yaşam alanlarımızı birlikte koruyalım", "Doğamızı ve denizimizi temiz tutalım" mesajlarının yer aldığı broşürleri vatandaşlara ulaştıran ekipler, yaz sezonu boyunca sahil kesimlerinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik uygulamaların aralıksız devam edeceğini bildirdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı