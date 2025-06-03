Tekirdağ Otogarı'nda Bayram Öncesi Trafik Uyarıları

Tekirdağ Otogarı'nda Bayram Öncesi Trafik Uyarıları
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde otogarda yolcuları ve sürücüleri trafik kuralları hakkında bilgilendirdi. Sürücülere cep telefonu kullanmamaları ve yolculara emniyet kemeri takmaları gerektiği hatırlatıldı.

Tekirdağ Otogarı'nda bayram öncesi yolcu ve şoförlere trafik uyarısı yapıldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi şehirlerarası otobüs terminalinde yolcuları ve sürücüleri trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.

Bayram öncesi trafik güvenliğini artırmak amacıyla sahaya çıkan Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, otogarda gerçekleştirdikleri uygulamada hem şoförlere hem de yolculara önemli uyarılarda bulundu.

Sürücülere seyir halindeyken cep telefonu kullanmamaları konusunda hatırlatmalarda bulunan ekipler, yolculara da emniyet kemeri kullanımının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Yetkililer, hafta boyunca otogarın ses sistemi aracılığıyla sık sık anons yapılacağını, bu sayede vatandaşların bilinçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - 3.Sayfa
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