Tekirdağ merkezli 11 ilde PKK/KCK'ya düzenlenen operasyonda 37 kişi adliyeye sevk edildi - Haberler

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Tekirdağ merkezli 11 ilde PKK/KCK'ya düzenlenen operasyonda 37 kişi adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tekirdağ merkezli 11 ilde PKK/KCK'ya düzenlenen operasyonda 37 kişi adliyeye sevk edildi

PKK/KCK'ya bağlı faaliyet gösterdiği öne sürülen Halkaların Demokratik Kongresine (HDK) yönelik Tekirdağ merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 37 kişi adliyeye sevk edildi.

PKK/KCK'ya bağlı faaliyet gösterdiği öne sürülen Halkaların Demokratik Kongresine (HDK) yönelik Tekirdağ merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 37 kişi adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığın tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TEM Şube ekipleri, KCK'nın Trakya HDK meclisine bağlı faaliyet gösteren şahısların tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma sonucunda elde edilen bilgiler, belgeler ve ifadeler doğrultusunda 3 Haziran 2022 tarihinde operasyon için düğmeye bastı. PKK/KCK'ya bağlı faaliyet gösterdiği öne sürülen Halkaların Demokratik Kongresine (HDK) düzenlenen operasyonda Tekirdağ'da 24, Edirne'de 3, Kırklareli'nde 3, İzmir'de 3, Muğla'da 4, İstanbul'da 3, Manisa, Bursa, Bingöl, Mardin ve Çanakkale'de birer adres olmak üzere 45 adrese girilerek arama yapıldı.

Geniş kapsamlı operasyonda HDP Genel Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Emin Orhan, HDP Tekirdağ İl Eş Başkanı Hüseyin Güzel, HDP Edirne İl Eş Başkanı Melahat Çelik, HDP Kırklareli İl Eş Başkanı Yakup Aslan, HDP Bingöl İl Eş Başkanı Saadet Fırat, HDP Genel Merkez Dil ve Kültür Komisyonu Üyesi Kemal Yıldız ve HDP Tekirdağ eski İl Eş Başkanı Ömer Güven isimli şahısların da aralarında bulunduğu 37 şahıs yakalandı. Operasyonda ayrıca çok sayıda dijital materyal, örgütsel dokümana el konuldu.

Operasyon sonucunda gözaltına alınan 37 kişi Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Sorgusu tamamlanan 37 kişi adliyeye sevk edildi. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Halkların Demokratik Partisi Cumhuriyet Tekirdağ PKK 3. Sayfa Haberler

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