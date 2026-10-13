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Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde taksi motosiklete çarptı, 31 yaşındaki motosikletçi öldü

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Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde taksi motosiklete çarptı, 31 yaşındaki motosikletçi öldü
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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde taksi ile motosikletin çarpıştığı kazada 31 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Olay yerinden ayrıldığı belirlenen taksi sürücüsü, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde taksi ile motosikletin çarpıştığı kazada 31 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Kazanın ardından olay yerinden ayrıldığı belirlenen taksi sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, Dereağzı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.İ. yönetimindeki 59 T 3781 plakalı taksi, aynı yönde ilerleyen Emre Tutar'ın kullandığı 61 AGV 267 plakalı motosiklete çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Tutar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Güvenlik kameralarından tespit edildi

Kazanın ardından olay yerinden ayrıldığı belirlenen taksi sürücüsünün kimliğinin tespiti için polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda sürücünün M.İ. olduğu belirlendi.

M.İ., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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