Tekirdağ-Malkara Yolunda Yoğun Sis ve Sağanak Yağış

Tekirdağ-Malkara Yolunda Yoğun Sis ve Sağanak Yağış
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Tekirdağ-Malkara kara yolunda gece saatlerinde etkili olan yoğun sis ve sağanak yağış, sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.

Tekirdağ- Malkara yolunda yoğun sis ve sağanak yağış etkili oldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ- Malkara kara yolunda gece saatlerinde etkili olan yoğun sis ve sağanak yağış, sürücülere zor anlar yaşattı.

Tekirdağ kent merkezi ile Malkara ilçesi arasında kalan kara yolunda gece boyunca etkili olan sis ve yağmur, ulaşımı olumsuz etkiledi. Özellikle kırsal bölgelerde sis yoğunluğunun arttığı gözlenirken, görüş mesafesi bazı yerlerde 10 metreye kadar düştü. Sürücüler, dörtlü ikaz lambalarını yakarak ilerlemekte güçlük çekti. Sağanak yağışla birlikte yol yüzeyinin kayganlaşması, sürüş güvenliğini daha da zorlaştırdı.

Trafik ekipleri, olası kazalara karşı güzergah boyunca devriye gezerek sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Yetkililer, sürücülerden hız yapmamalarını ve takip mesafesine dikkat etmelerini istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - 3.Sayfa
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