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Tekirdağ Malkara'da polis takibinde 211 uyuşturucu hap ve 24 bin 505 TL ele geçirildi

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Tekirdağ Malkara'da polis takibinde 211 uyuşturucu hap ve 24 bin 505 TL ele geçirildi
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polis takibi sonucu 211 uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 24 bin 505 TL ele geçirildi. Camiatik Mahallesi'nde park halindeki araca yönelik takipte araç yanındaki kişi ile yaya gelen kişi hakkında işlem başlatıldı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polis ekiplerinin takibi sonucu gerçekleştirilen çalışmada 211 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 24 bin 505 TL ele geçirildi.

Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri ihbar üzerine takip ettikleri aracı Camiatik Mahallesi'nde park halinde buldu. Yapılan takipte aracın yanındaki N.P. isimli kişi ile yaya gelen V.G. hakkında işlem başlatıldı. Kontrollerde toplam 211 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 24 bin 505 TL ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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