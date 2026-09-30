Tekirdağ Malkara'da polis takibinde 211 uyuşturucu hap ve 24 bin 505 TL ele geçirildi

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polis ekiplerinin takibi sonucu gerçekleştirilen çalışmada 211 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 24 bin 505 TL ele geçirildi.

Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri ihbar üzerine takip ettikleri aracı Camiatik Mahallesi'nde park halinde buldu. Yapılan takipte aracın yanındaki N.P. isimli kişi ile yaya gelen V.G. hakkında işlem başlatıldı. Kontrollerde toplam 211 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 24 bin 505 TL ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı