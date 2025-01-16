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Tekirdağ Kıyılarında Kızıl Yosun İstilası

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Poyraz fırtınası sonrası Tekirdağ Süleymanpaşa kıyıları, büyük miktardaki kızıl yosunlarla kaplandı. Bu durum, sahilde yoğun bir kokuya neden oldu.

Tekirdağ kıyılarında kızıl yosun istilası

Poyraz fırtınası sonrası Tekirdağ kıyıları kızıl yosunlarla kaplandı, keskin koku rahatsız etti

TEKİRDAĞ - Marmara Denizi'nde etkili olan Poyraz fırtınası, Süleymanpaşa ilçesi kıyılarını kızıl yosunlarla kapladı ve sahilde yoğun bir kokuya neden oldu.

Poyraz fırtınası, Marmara Denizi'nin Tekirdağ Süleymanpaşa kıyılarında ilginç görüntülere yol açtı. Fırtına ile birlikte sahillere sürüklenen büyük miktardaki kızıl yosunlar, kıyıları kırmızı bir örtüyle kapladı. Yosunlardan yayılan yoğun ve keskin koku ise bölgedeki hareketliliği olumsuz etkiledi.

Tekirdağ Kıyılarında Kızıl Yosun İstilası
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - 3.Sayfa
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