Tekirdağ-Kırklareli Yolunda İlginç Kaza: 2 Yaralı

Güncelleme:
Tekirdağ-Kırklareli karayolunda kontrolden çıkan bir hafif ticari araç bariyerlere çarparak dik şekilde durdu. Kazada sürücü ve yolcu yaralandı, olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ-Kırklareli yolunda kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı. Aracın dik şekilde durduğu ilginç kazada 2 kişi yaralandı.

Muratlı–Büyükkarıştıran karayolu üzerinde A.Ç.'nin kullandığı 59 ALP 120 plakalı hafif ticari araç, köprü üzerinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ardından dik şekilde durdu. Görenleri hayrete düşüren kazada sürücü A.Ç. ile yolcu H.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri yolda trafik güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri de olası bir risk ihtimaline karşı hazır bekletildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
