Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde iki araç çarpıştı, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı

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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, Sağlamtaş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kaza Şarköy ilçesi ile Malkara ilçesi arasında meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 59 ACB 724 plakalı hafif ticari araç ile 59 EA 785 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Çarpışmada her iki aracın sürücüsü ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı