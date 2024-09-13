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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında bir kişi kayboldu

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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında demirlemiş Liberya bayraklı RUI FU SHENG isimli gemide, bir kişinin kaybolduğu bildirildi. Kayıp şahsın gemide çalışan bir Hindistan vatandaşı olduğu belirtilirken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında demirlemiş Liberya bayraklı RUI FU SHENG isimli gemide, bir kişinin kaybolduğu bildirildi. Kayıp şahsın gemide çalışan bir Hindistan vatandaşı olduğu belirtilirken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Marmara Denizi'nin Şarköy ilçesi açıklarında 11 Eylül 2024 tarihinde saat 19.15'te bir gemi kaptanı, Sahil Güvenlik Komutanlığına ve Tekirdağ Bölge Liman Başkanlığına yaptığı ihbarda Ganesh Govind isimli bir personelinin kayıp olduğunu bildirdi. En son saat 10.40'ta görülen şahsın gemide olmadığı fark edilince, arama kurtarma faaliyetleri başlatıldı. Aramaların ikinci gününde Şarköy Sahil Güvenlik Karakolu Komutanlığı, Marmara Denizi'nde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Denizcilik Hindistan 3-sayfa Liberya Güncel Şarköy Dünya Kaza

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