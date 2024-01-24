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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'ndan araçta silah ve bıçak ele geçirildi

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Huzurlu Sokaklar' uygulaması kapsamında Çorlu Türkgücü Mahallesi'nde yapılan aramada bir araçta 1 adet tabanca, 8 adet fişek ve 1 adet bıçak bulundu.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada bir adet bıçak ve tabanca ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen "Huzurlu Sokaklar" uygulaması çerçevesinde Çorlu Türkgücü Mahallesi'nde A.G. ve D.E. isimli şahısların bulunduğu araçta arama yapıldı. Aramada 1 adet tabanca, 8 adet fişek ve 1 adet bıçak ele geçirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ Çorlu Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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