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Tekirdağ Hayrabolu'da mera ve anız yangını 1000 dönüm mera, 300 dönüm anızı kül etti

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Tekirdağ Hayrabolu'da Kabahöyük Mahallesi'ndeki mera alanında çıkan yangında 1000 dönüm mera ile 300 dönüm anız zarar gördü. Çevre sakinlerinin ihbarıyla sevk edilen jandarma ve itfaiye ekipleri yangını söndürdü, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan mera ve anız yangınında 1000 dönüm mera ile 300 dönüm anız alanı zarar gördü. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Hayrabolu ilçesine bağlı Kabahöyük Mahallesi'ndeki mera alanında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çevre sakinleri, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 1000 dönüm mera ile 300 dönüm anız alanı zarar görürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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