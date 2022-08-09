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Son dakika haber... İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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Son dakika habere göre İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandıTEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen talihsiz kazada bir kişi yaralandı.

İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen talihsiz kazada bir kişi yaralandı.

Olay, gece 00.30 sıralarında Muratlı-B.Karıştıran karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Muratlı'dan B.Karıştıran istikametine doğru seyir halindeki Y.S. sevk ve idaresinde bulunan 59 NG 213 plakalı otomobil, önünde sola dönmek isteyen T.G. yönetimindeki 07 ANR 496 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 59 NG 213 plakalı otomobilin sürücüsü Y.S. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Kaza nedeniyle araç trafiğine kapanan yolu emniyet ekipleri yeniden kontrollü olarak trafiğe açtı.

Yaralamalı trafik kazasına ilişkin adli soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Müberra Çelebi - 3. Sayfa

Tekirdağ Muratlı 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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