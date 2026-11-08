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Tekirdağ Emniyet Müdürü Aydın, kızına ceza yazan polisi takdirnameyle ödüllendirdi

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Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, kızı Gizem Aydın'a trafikte telefonla konuştuğu için ceza uygulayan polis memurunu takdirnameyle ödüllendirdi. Aydın'ın bu tutumu kamuoyunda takdir topladı ve trafik kurallarının herkes için eşit uygulanması gerektiği gündeme geldi.

Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, trafikte telefonla konuştuğu gerekçesiyle kızı Gizem Aydın'a ceza uygulayan trafik polis memurunu takdirname ile ödüllendirdi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi'nde görevli polis memuru, trafik denetimleri sırasında Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'ın kızı Gizem Aydın'ı araç kullandığı sırada cep telefonuyla konuşurken fark etti. Polis memuru, aracı durdurarak gerekli işlemleri gerçekleştirdi.

Gizem Aydın'a, "Seyir halinde cep veya araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanmak" maddesi kapsamında idari yaptırım uygulandı.

Durumdan haberdar olan Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, görevini yerine getirerek kendi kızına da trafik cezası uygulayan polis memurunu takdirname ile ödüllendirdi.

Emniyet Müdürü Aydın'ın bu yaklaşımı, kamuoyunda takdir topladı. Olay, trafik kurallarının herkes için eşit şekilde uygulanması gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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